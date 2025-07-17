BIST 10.371
DOLAR 40,25
EURO 46,77
ALTIN 4.321,53
HABER /  GÜNCEL

Adalet teşkilatına 20 bin personel alımı yapılacak

Adalet teşkilatına 20 bin personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda 20 bin yeni personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla ilave bir adım attıklarının altını çizerek, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 20 bin personel alımıyla ilgili paylaşım yaptı. Tunç paylaşımında, "Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Tunç'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum.

Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu işçilerine son zam teklifi için tarih belli oldu
Kamu işçilerine son zam teklifi için tarih belli oldu
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Rusya: Heyetimiz Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır
Rusya: Heyetimiz Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır
Euroleague'de sezon takvimi belli oldu
Euroleague'de sezon takvimi belli oldu
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye mesajı
Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye mesajı
Erdoğan’dan aile dostu müjde: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı
Erdoğan’dan aile dostu müjde: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı
Teğmen Eroğlu’nun TSK’ya dönüş talebine mahkemeden ret
Teğmen Eroğlu’nun TSK’ya dönüş talebine mahkemeden ret
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete sert sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete sert sözler
Nevşin Mengü’den Özel yorumu: Halk bu netliği seviyor
Nevşin Mengü’den Özel yorumu: Halk bu netliği seviyor
Türkiye ile Libya arasında madencilik, enerji ve altyapı alanlarında iyi niyet anlaşması
Türkiye ile Libya arasında madencilik, enerji ve altyapı alanlarında iyi niyet anlaşması
KKTC'nin kaderi bu kaynakla değişecek: Tarihi keşif ortaya çıktı!
KKTC'nin kaderi bu kaynakla değişecek: Tarihi keşif ortaya çıktı!