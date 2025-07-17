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ABD'de göçmenlik polisi vatandaş olmayanların bilgilerine erişebilecek

ABD'de göçmenlik polisi vatandaş olmayanların bilgilerine erişebilecek

ABD'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) ile İç Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri, sağlık yardımı alan her göçmenin verilerine ulaşabilecek.

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Associated Press'in (AP) ulaştığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı arasında bir anlaşma yapıldı.

Anlaşma kapsamında ICE yetkilileri, Medicaid programına kayıtlı düzensiz göçmenlerin ve bazı yasal göçmenlerin, ad, adres, doğum tarihi, etnik köken ve sosyal güvenlik numarası gibi bilgilerine ulaşabilecek.

ICE polisi söz konusu anlaşma sayesinde, düşük gelirlilere sağlık sigortası ve beslenme yardımı sağlayan Medicaid'e kayıtlı düzensiz göçmenleri daha kolay takibe alıp sınır dışı edebilecek.

13 Haziran'da AP, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr'ın danışmanlarının, Medicaid programına kayıtlı kişilerin verilerinin aktarılması için talimat verdiğini iddia etmişti.

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