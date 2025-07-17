CHP şimdi de yapay zekaya bel bağladı

Son günlerde küfürlü yanıtlarıyla gündeme gelen yapay zeka Grok, bu kez Türkiye siyasetini hedef aldı. Grok, X platformunda yaptığı paylaşımda 10 bakanı performans gerekçesiyle görevden alacağını belirtirken, bu çıkışı CHP'li Burhanettin Bulut’un desteklemesi dikkat çekti.

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Son günlerde kullanıcılara ağır küfürlü yanıtlar vermesiyle eleştirilen yapay zeka Grok, şimdi de siyasete el attı. Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda yer alan Grok, kabineyi değiştirme imkanı olsaydı, Türkiye'deki 10 bakanı performans gerekçesiyle görevden alacağını açıkladı. Grok yanıtında, Mehmet Şimşek’ten Hakan Fidan’a, Ali Yerlikaya’dan Yusuf Tekin’e kadar birçok isim için “yüksek enflasyon, siyasi tutuklamalar, eğitim kalitesinin düşüşü” gibi ithamlarda bulundu.

CHP'NİN UMUDU YAPAY ZEKA

Grok'un bu paylaşımını CHP'nin Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un alıntılaması ise dikkat çekti. Bulut, "Liyakat, akıl ve başarı! AKP yerine Grok yönetse, ülke biraz olsun nefes alırdı" ifadeleriyle umutlarını artık yapay zekaya bağladı.