BIST 10.371
DOLAR 40,38
EURO 46,93
ALTIN 4.329,50
HABER /  GÜNCEL

28 ilde DEAŞ operasyonu 153 şüpheli yakalandı

28 ilde DEAŞ operasyonu 153 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda, 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanları ile jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown'dan maç sonu açıklamalar
Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown'dan maç sonu açıklamalar
İsrail Filistin hükümetinin vergi gelirlerine el koydu eğitim ve sağlık çökmek üzere
İsrail Filistin hükümetinin vergi gelirlerine el koydu eğitim ve sağlık çökmek üzere
Helsinki'den Konferans Ligi'nde tarihi geri dönüş!
Helsinki'den Konferans Ligi'nde tarihi geri dönüş!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın aracı su katılmış benzin nedeniyle yolda kaldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın aracı su katılmış benzin nedeniyle yolda kaldı
Fenerbahçe'den eksik kadroyla galibiyet
Fenerbahçe'den eksik kadroyla galibiyet
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi
CHP şimdi de yapay zekaya bel bağladı
CHP şimdi de yapay zekaya bel bağladı
ABD'de göçmenlik polisi vatandaş olmayanların bilgilerine erişebilecek
ABD'de göçmenlik polisi vatandaş olmayanların bilgilerine erişebilecek
ABD'den son dakika Suriye açıklaması: Saldırıları desteklemiyoruz
ABD'den son dakika Suriye açıklaması: Saldırıları desteklemiyoruz
Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti
Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti
Hasan Cemal deniz ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Hasan Cemal deniz ambulansıyla hastaneye sevk edildi