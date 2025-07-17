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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın aracı su katılmış benzin nedeniyle yolda kaldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın aracı su katılmış benzin nedeniyle yolda kaldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Tebriz'e gitmek için kullandığı araç, su katılmış benzin satıldığı için yolda kaldı.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın aracına su katılmış benzin koyuldu. İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İran Cumhurbaşkanı Özel Müfettişi Mustafa Mevlevi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI YOLDA KALDI

Mevlevi, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatması üzerine ülke yetkililerinin uçak kullanmayı bırakması sonrasında Pezeşkiyan'ın karayolu üzerinden Tebriz ziyaretine değinerek, Cumhurbaşkanı ve ona eşlik edenlerin yolda kaldığını söyledi.

SU KATILMIŞ BENZİN KOYULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Pezeşkiyan'ın bulunduğu aracın Tahran'dan Tebriz’e giderken yoldaki bir istasyondan yakıt aldığını aktaran Mevlevi, araca su karıştırılmış benzin koyulduğunu bu nedenle araçların çalışamaz hale geldiğini ifade etti.

YOLA TAKSİYLE DEVAM ETTİ

Mevlevi, yolda kalan Pezeşkiyan ile koruma ekibinin yolculuğun geri kalanını taksi ile tamamladığını söyledi.

Pezeşkiyan'ın konuyla alakalı il yöneticileri ile temasa geçmediğini belirten Mevlevi, sonrasında yaptıkları araştırmada söz konusu istasyonun daha önce de benzine su kattığını ve hakkında şikayetler olduğunu aktardı.

Olayın yaşandığı ziyarete ilişkin kesin bir tarih belirtilmedi ancak geçen hafta olduğu tahmin ediliyor.

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