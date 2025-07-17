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Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan yönetiminde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.

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Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.

6-0'LIK İLK MAÇIN RÖVANŞI GOLSÜZ BİTTİ

1. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Ilves’e konuk olan Shakhtar Donetsk, ilk maçı 6-0 kazanmanın avantajıyla sahaya çıktı. Rövanşta 0-0 berabere kalan Ukrayna ekibi, toplam skorla turu geçerek Beşiktaş’ın rakibi oldu.

BEŞİKTAŞ İLE İLK RANDEVU 24 TEMMUZ'DA

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak 2. eleme turu karşılaşmaları 24 ve 31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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