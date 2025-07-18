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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, adını 2. eleme turuna yazdırarak Beşiktaş ile eşleşti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. eleme turu, oynanan 8 rövanş maçıyla sona erdi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 6-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Finlandiya'nın Ilves ekibiyle karşılaştı. Rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk, adını 2. eleme turuna yazdırarak Beşiktaş ile eşleşti.

Shakhtar Donetsk'in yanı sıra Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca 2. eleme turuna kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0 (0-6)

Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya): 0-1 (0-1)

Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya): 2-2 (1-0)

CFR Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan): 3-0 (0-0)

Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova): 2-1 (0-4)

Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan): 3-3 (Uzatmalarda) (3-2)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1 (Penaltılarla 1-3) (0-0)

Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (Penaltılarla 5-6) (0-1)

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