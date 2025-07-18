İsrail'den Süveyda’ya hava saldırısı

İsrail’in Süveyda çevresine düzenlediği hava saldırısında can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı. Kentteki çatışmalarda ölü sayısı 342’ye yükseldi.

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Suriye devlet medyası, İsrail’in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde pazar günü başlayan çatışmalar şiddetini artırarak sürüyor. Hükümet güçleriyle Dürzi gruplar arasında dün sağlanan ateşkesin ardından, Suriye ordusuna bağlı birliklerin bölgeden çekilmeye başladığı bildirilmişti. Ancak bugün Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden alevlendi, bazı Bedevi ailelerin bölgeden göç ettiği bildirildi.

Süveyda’daki çatışmalarda şu ana kadar toplam 342 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 107’si Dürzi, 18’i Bedevi silahlı gruplardan, 189’u Suriye güvenlik güçlerinden, 27’si ise sivil vatandaşlardan oluşuyor.