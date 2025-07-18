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Zafer Şahin'e atılan iftirayı yapay zeka aracı Grok çürüttü

Zafer Şahin'e atılan iftirayı yapay zeka aracı Grok çürüttü

Gazeteci Zafer Şahin'e iftira atan sosyal medya kullanıcısına yapay zeka aracı Grok cevap verdi. Şahin Grok'u cevabı nedeniyle tebrik etti.

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Sosyal medya platformu X'in yapay zeka aracı Grok, gazeteci Zafer Şahin'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için geçmişte 'muhterem hoca efendimiz' dediğini öne süren sosyal medya kullanıcısına cevap verdi.

Grok'un cevabında, "Araştırmalarımda Zafer Şahin'in Fetullah Gülen'e 'Muhterem hoca efendimiz' dediğine dair somut bir kayda rastlamadım. Aksine, 2014'te Gülen'i eleştiren yazıları ve 2017'de yayınladığı kitap gibi eserleri var. İddianızın kaynağını paylaşır mısınız?" ifadeleri yer aldı.

Bunun üzerine Zafer Şahin Grok'u tebrik etti. Şahin, "Helal olsun Grok. Ver yapay zekanın sadakasını şu iftiracılara. Çok ihtiyaçları var" dedi.

Zafer Şahin'e atılan iftirayı yapay zeka aracı Grok çürüttü - Resim: 0

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