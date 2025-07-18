BIST 10.371
DOLAR 40,38
EURO 46,95
ALTIN 4.326,80
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı, 4'ünü arama çalışmaları sürüyor.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınanlar arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Müşaviri Deniz Erzincan ve Satınalma Uzmanı Cüneyt Özdemir de yer aldı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1-Erdinç Karataş
2-Ahmet Kudu
3-Erdal Günaydın
4-Muzaffer Hacımustafaoğlu
5-Can Karataş
6-Abdullah Karataş
7-Metin Demirci
8-Oktay Nuri Çelik
9-Ali Haydar Özkazanç
10-Murat Timuçin Altıer
11-Deniz Erzincan
12-Ali Cüneyt Özdemir
13-Gülşen Çokyiğit
14-Taylan Çokyiğit

ÖNCEKİ HABERLER
'MHP bitti tabela partisine dönüşür' iddiasına dikkat çeken yanıt
'MHP bitti tabela partisine dönüşür' iddiasına dikkat çeken yanıt
Başdanışmanı tek tek anlattı! Erdoğan'ın adaylığı için flaş çıkış!
Başdanışmanı tek tek anlattı! Erdoğan'ın adaylığı için flaş çıkış!
Galatasaray, Avusturya yolcusu! Hazırlık maçları ne zaman?
Galatasaray, Avusturya yolcusu! Hazırlık maçları ne zaman?
Tekneden denize atladı! Sonrası çok korkunç
Tekneden denize atladı! Sonrası çok korkunç
CHP’li vekil Semra Dinçer kürsüye çıplak ayakla çıktı
CHP’li vekil Semra Dinçer kürsüye çıplak ayakla çıktı
Zafer Şahin'e atılan iftirayı yapay zeka aracı Grok çürüttü
Zafer Şahin'e atılan iftirayı yapay zeka aracı Grok çürüttü
Vücudunda şişlik ve morluklar vardı! Trump'ın hastalığı açıklandı
Vücudunda şişlik ve morluklar vardı! Trump'ın hastalığı açıklandı
İsrail'den Süveyda’ya hava saldırısı
İsrail'den Süveyda’ya hava saldırısı
Karar Resmi Gazete'de! Buralar teknoloji geliştirme bölgesi olacak
Karar Resmi Gazete'de! Buralar teknoloji geliştirme bölgesi olacak
Dünyayı 5 aile mi yönetiyor? İlber Ortaylı yanıt verdi
Dünyayı 5 aile mi yönetiyor? İlber Ortaylı yanıt verdi
28 ilde DEAŞ operasyonu 153 şüpheli yakalandı
28 ilde DEAŞ operasyonu 153 şüpheli yakalandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu