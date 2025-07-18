İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı, 4'ünü arama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınanlar arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Müşaviri Deniz Erzincan ve Satınalma Uzmanı Cüneyt Özdemir de yer aldı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1-Erdinç Karataş

2-Ahmet Kudu

3-Erdal Günaydın

4-Muzaffer Hacımustafaoğlu

5-Can Karataş

6-Abdullah Karataş

7-Metin Demirci

8-Oktay Nuri Çelik

9-Ali Haydar Özkazanç

10-Murat Timuçin Altıer

11-Deniz Erzincan

12-Ali Cüneyt Özdemir

13-Gülşen Çokyiğit

14-Taylan Çokyiğit