'MHP bitti tabela partisine dönüşür' iddiasına dikkat çeken yanıt

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık, İyi Partili akademisyen İbralim Aydın'ın "MHP Bir yıla kalmaz, MHP tabela partisine dönüşür!" iddiasına "MHP bitti" denilen dönemde girdiği seçimleri paylaştı.

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Her seçim öncesi ya da kritik süreçlerde MHP'nin "eridiği, dağıldığı3 yorumları havada uçuşur. Yine öyle oldu.

İYİ Partili akademisyen Prof. Dr. İbrahim Aydın'ın "terörsüz Türkiye" sürecine gönderme yaparak "MHP Bir yıla kalmaz, MHP tabela partisine dönüşür!" iddiasında bulundu.

Aydın'ın paylaşımına yanıt İçişleri Bakanlığı hukuk müşaviri ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık'tan yanıt geldi.

Karamık, sosyal medya hesabından "MHP tükendi" denilen dönemlerde girdiği seçimleri sıraladı ve "Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın." ifadelerine yer verdi.

"Seni yok sayacaklar sen daha çok var olacaksın"