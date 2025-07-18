Oyuncu Seda Bakan'dan olay tarz! Siyah elbisesine yorum yağdı...
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Ünlü oyuncu Seda Bakan yoğun iş temposu ile gündemde. Ünlü isim son olarak cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı. Bakan'ın elbisesi takipçilerinden tam not aldı. İşte o elbisesi...
2014 yılında Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.
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Ünlü oyuncu, 2022 yılında da küçük kızı Ela'nın doğumuyla ikinci kez anne olmuştu.
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HEM TATİL HEM SET
Seda Bakan şimdilerde hem tatil yapıyor hem çalışıyor. İlk olarak Gelin Takımı 2 filmi için sete çıkan oyuncu, bu kez Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonu için çalışmalara başlamıştı.
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CESUR TARZ
Bodrum'da bir davete katılan Bakan'ın tarzı sosyal medyayı salladı.
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