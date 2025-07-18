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Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden İZBETON A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyon sonrası, kentsel dönüşüm kooperatiflerine dair usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 65 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede sanıkların “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla yargılanmaları talep edildi. 11’i tutuklu toplam 65 sanık hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.

İddianamede; Örnekköy 3. ve 4. etaplar, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1. etap, Karabağlar 3. ve 4. etaplarda kat karşılığı inşaat projelerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda 449 kişi mağdur, 7 kişi şikayetçi olarak dosyada yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. ise suçtan zarar gören kurumlar olarak tespit edildi.

Sanıkların, “kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları” kaydedildi. İddianame, mahkemece kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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