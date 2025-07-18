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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan maç sonrası beklenmedik açıklama

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan maç sonrası beklenmedik açıklama

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Portimonense maçı sonrası sürpriz bir açıklama yaptı. Mourinho kariyerine bir gün ülkesinde devam edeceğini söyledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Portekiz'e dönüş sinyali verdi.

Sport TV'ye konuşan deneyimli teknik adam, ülkesine döneceğini açıkça belirtti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan maç sonrası beklenmedik açıklama - Resim: 0

Mourinho, "Portekiz'e kesinlikle döneceğim. Bu henüz gerçekleşmedi ama olacak. Dönüşüm, kariyerimin sonu olduğu için değil, fiziksel ve zihinsel olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Emeklilik için değil, yüksek seviyede geri döneceğim" dedi.

Portimonense Teknik Direktörü Tiago Fernandes'e esprili bir şekilde seslenen Mourinho, "Kulüp ya da milli takım, fark etmez. Ama Portimonense olmaz, çünkü onların zaten iyi bir hocası var" diyerek sözlerini tamamladı.

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