CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini ilk kez anlattı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu. Özel, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi ziyaretinde konuşulan konuları açıkladı. Özel, erken seçim olacağına kesin gözüyle baktıklarını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu. Özel, burada gündeme ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi.

"ERKEN SEÇİM OLACAĞI KESİN"

Erken seçim gündemine ilişkin konuşan Özel, erken seçim olacağına kesin gözüyle baktıklarını açıkladı.

Özel, "(Erdoğan) Yeniden aday olmak istiyor. Bunun için anayasa değiştirmeye falan da... İşte her gördüğüne 'Bir anayasa değiştirelim' diyor. Bize de dedi. Ben 'Anayasaya uymayanla anayasa yapmam' dedim. Her gördüğüne bir başka yerden, onun için cazip olacak bir şey söyleyip anayasa değiştirmeyi teklif ediyor" ifadelerini kullandı.

Özel, bu görüşmenin 31 Mart seçimlerinin ardından, Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi ziyaretinde gerçekleştiğini ifade etti.

"VATANDAŞIN DERDİ ÇOK DEDİĞİMİZDE 'ANAYASA' DEDİ"

Özel, görüşmeye ilişkin ayrıca şu ayrıntıları aktardı:

"Türkiye'de çözülmesi gereken sorunlar var. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz böyle gidemez. Ve şu şu sorunlar çözülsün dediğimizde, mesela benim tutukluluk meseleleri vardı. Gezi davasından tutuklular, Kavala, siyasi tutuklular, 28 Şubat tutukluları, emeklilerin durumu, asgari ücretin durumu...

Ve böyle birçok önemli konuda gittik, bunları birlikte çözebiliriz diye. 'Biz muhalefet olarak yapıcı bir muhalefet çizgisi olacağız, siz bu işlerde adım atın biz de destek verelim, biz yine eleştiririz ama doğru olan işlerde birleşelim' dedik. 'Vatandaşın derdi çok' dediğimizde..., bunları dinleyip 'Peki ya anayasa?' dedi bize."

Erdoğan'ın anayasa sorusuna ise Özel, "Biz öyle anayasa dediğimiz şey anayasaya saygısı olanlarla olur. Kendisine de o zaman da söyledim: 'Anayasa uymayan biriyle anayasa yapamayız.'" yanıtını verdiğini ifade etti.

“BENİM GÖREVİM ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARA SAYGIDA KUSUR ETMEMEK”

Özel, “Sizden önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki tutumunu nasıl buluyorsunuz? Şu anki sürece Kılıçdaroğlu'nun tutumunun zarar verdiğini düşünüyor musunuz” sorusuna karşılık şöyle konuştu:

“Ben önceki genel başkanların eleştirisine açığım, olmak zorundayım. Ama onları eleştirmek benim işim değil. Önceki genel başkanlar birbirini eleştirebilirler. Benim görevim önceki genel başkanlara hürmette, saygıda kusur etmemek. Bugüne kadar da kimseye etmedim. Bundan sonra da bu görevim sürdüğü sürece böyle bir şey yapmak istemem. O yüzden bu soruya samimi cevap versem bir sorun çıkar. Samimiyetsiz cevap versem başka bir sorun çıkar. Ondan sorun çıkmadan bu soruyu geçelim.”

“ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI ADAY OFİSİMİZİ AÇIYORUZ”

Özel, “Ülkenin asıl gündemi, vatandaşın asıl dertleri; bunları CHP biraz unutuyor mu” sorusuna karşılık şöyle konuştu:

“Buna çok üzülüyorum. Dün akşam 37’nci kez otobüsün üstündeyim. 118 günden beri. Emekli maaşını konuşmadan, asgari ücreti konuşmadan, genç işsizliğini konuşmadan, gittiğim şehre göre çiftçinin bütün sorunlarını konuşmadan bir kere otobüsün üstünden inmiyorsun. Şu anda parti iki şey yapıyor. Bir: Parti programı çalışıyoruz. Nisan, mayısta bitirmeyi planlıyorduk. Balta çekip saldırınca biraz gecikti. 4-9 Eylül’de, kuruluş haftamızda büyük ihtimalle program kurultayımızı yapacağız ve partinin programı baştan aşağıya yenileniyor. Gelecek 25 yıla girerken Türkiye'nin önüne koyacağımız vizyon, herkesin derdine ne çözüm üretiyorsak. Bunun yanında haftaya cumartesi günü Ankara'da cumhurbaşkanı aday ofisimizi açıyoruz. Orası da bir parti programıyla uyumlu ama cumhurbaşkanı adayı vaatlerinin üretileceği ve anlatılacağı bir yere dönüşüyor. Yani bir yandan canımızla uğraşıyoruz -siyaseten söylüyorum- bir yandan da bunları da sürdürüyoruz.”

“GENÇLER BİR SEÇİM DAHA BEKLESİNLER”

Özel, gençlere mesajının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“Bir seçim beklesinler diyorum. Çünkü gerçekten hem hazırladığımız program onları çok tatmin edecek hem ülkeyi yönetim biçimimiz tatmin edecek. Biz Türkiye'yi Avrupa'nın göz bebeği, dünyanın önde giden ülkelerinden biri yapmak istiyoruz. Bunu da bilimle, kültürle, sanatla ve çok çalışarak yapacağız. O yüzden de gençler için bu ülke çok yaşanılabilecek bir şey olacak. Bizim gençler dünyanın öbür ülkelerinde değil de dünyanın öbür ülkelerinin gençleri Türkiye'de hayal kuracak. Buna motiveyiz. O yüzden ‘Kısa bir sloganınız var mı’ diyenlere diyorum ki: Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa. Bunun için bir seçim daha kalmaları ve oy kullanmaları lazım. Ne olursa olsun. Yani ömürleri boyunca bir daha hiç sandığa gitmeyecek bile olsalar bu sefer çok önemli. Kendi geleceklerini kurtaracaklar. Ben seçim gününe ilişkin bütün gençlerin acayip aktive oldukları, 20 kere sandığa başka başka büyüklerini götürdükleri, arkadaşlarını götürdükleri, sandıktan bakıp oy kullanmayanları aradıkları öyle organizasyonlar kuruyoruz.