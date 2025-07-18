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Dikkat çeken rapor! LGS sorularının "yüksek ayırt edici düzeyde" olduğu belirlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dikkat çeken rapor! LGS sorularının "yüksek ayırt edici düzeyde" olduğu belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin hazırlanan istatistiki raporda, sınavdaki tüm soruların, başarılı ve daha az başarılı öğrencileri saptamaya yönelik "yüksek ayırt edicilik" düzeyinde olduğu belirlendi.

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MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Liselere Geçiş Sistemi Kapsamında Merkezi Sınava İlişkin İstatistiki Bilgiler" raporu yayımlandı.

Raporda, LGS'de tam puan alan öğrencilerin illere göre dağılımı ve yüzdeleri, resmi ve özel ortaokullarda tam puan alan öğrencilerin dağılımları ve yüzdeleri, imam hatip ortaokulları ve diğer okullardan tam puan alan öğrencilerin sayısı ile yüzdeleri ve soruların ayırt ediciliğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre, LGS'deki tüm testlerdeki soruların, başarılı ve daha az başarılı öğrencileri saptamaya yönelik dünya genelinde "yüksek ayırt edicilik" düzeyi olarak kabul edilen 0,40 oranının üzerinde gerçekleştiği tespit edildi.

Türkçe'nin ayırt edicilik düzeyi 0,47, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,56, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,55, İngilizce sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,67, matematik sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,56, fen bilimleri sorularının ayırt edicilik düzeyi ise 0,53 olarak ölçüldü.

 Ayırt edici sorular genellikle başarılı öğrenciler tarafından doğru yanıtlanıyor

Bakanlık tarafından oluşturulan rapor, dünya genelinde verileri ölçmede kullanılan ve kabul gören programla hazırlanıyor.

Bu program doğrultusunda, ölçme-değerlendirme alanında bir sınav sorusunun ayırt edicilik indeksinin 0,40 ve üzeri olması dünya geneli eğitim otoritelerince "yüksek ayırt edicilik düzeyi" olarak kabul ediliyor. Bu değer, sınavdaki bir sorunun genel başarı düzeyi yüksek öğrenciler ile düşük başarı düzeyine sahip öğrencileri ne ölçüde ayırt edebildiğini ortaya koyuyor.

Ayırt ediciliği yüksek sorular, başarılı öğrenciler tarafından genellikle doğru yanıtlanırken, daha az başarılı öğrenciler için daha zorlayıcı olabiliyor.

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