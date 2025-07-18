Abdullah Öcalan 'İsrail’in kontrolünde' dediği SDG için neden çağrı yapmıyor?

Nedim Şener, bugünkü yazısında Suriye yönetimi ile çatışan Dürziler ile ittifaka yanaşan SDG ile ilgili "Öcalan, 27 Mart tarihli çağrısında samimiyse PKK’ya; tüm gruplarıyla silah bırakma çağrısı yaptığı gibi, talimatıyla kurulan PKK/PYD-YPG’ye ve başındaki kendisine çok yakın olan “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’e aynı netlikte bir çağrı yapmalı." ifadelerini kullandı.

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Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Şam yönetimiyle çatışan Hikmet el-Hecri grubu, terör örgütü PKK/YPG işgal sahasına koridor açılmasını talep etti.

Dürzilelere koruma kalkanı turan İsrail, terör örütü YPG'nin hayallerini yeniden diriltti. YPG, hatırı sayılı güçlerini Halep kırsalında Suriye ordusu ile çatışmaya girdi.

YPG'nin hamlesi akıllara Abdullah Öcalan'ın DEM Partili İmralı heyeti ile 21 Nisan 2025 tarihinde yapılan ve basına sızan görüşme tutanakları yeniden gündeme geldi.

Öcalan: Kandil İran'ın, SDG ise İsrail’in etkisindedir

Öcalan, "Şu an İsrail’in tek derdi beni ortadan kaldırmak. Kandil’in aklı yerinde değil ki bunu engelleyebilsin. Yerleşim itibariyle böyledir, Kandil İran’ın, SDG ise İsrail’in etkisindedir. Bunu ancak ben engelleyebilirim... Biz kirli iş yapmıyoruz, Kürtleri satmıyoruz. Ben kendimi savunma ustasıyım. Ama şimdi ihanet etti, Kürtlere statü dayattı, hayır! Müzakere edilir, ona göre durum konuşulur. Olmazsa işte İsrail devrededir." diyordu.

PKK/PYD'ye çağrı yapmalı

Öcalan'ın açıklamalarını yazısına taşıyan Hürriyet yazarı Nedim Şener, Öcalan'ın PKK/PYD-YPG’yi İsrail’in kullanmasını önlemek için kendisinin rol oynayabileceğinin işaretlerini verdiğine dikkat çekerek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan, 27 Mart tarihli çağrısında samimiyse PKK’ya; tüm gruplarıyla silah bırakma çağrısı yaptığı gibi, talimatıyla kurulan PKK/PYD-YPG’ye ve başındaki kendisine çok yakın olan “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’e aynı netlikte bir çağrı yapmalı."