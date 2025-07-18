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ATM kullananlar dikkat! 81 ilde herkes bu uyarıyla karşılaşacak...

ATM kullananlar dikkat! 81 ilde herkes bu uyarıyla karşılaşacak...

Bankalar, artan dijital dolandırıcılıklara karşı yeni bir önlem alıyor. Gelecek haftadan itibaren, uzun süredir kart şifresini değiştirmeyen kullanıcılar ATM işlemleri sırasında şifre yenilemeye zorlanacak. Uygulama, Türkiye genelinde geçerli olacak.

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Türkiye'de kredi ve banka kartı kullanım oranı her geçen yıl artış gösterirken, bu durum dolandırıcıların da yöntemlerini dijital ortama kaydırmasına neden oldu. Artan şikayetler üzerine harekete geçen bankalar, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, birçok banka gelecek haftadan itibaren kart kullanıcılarını şifre değiştirmeye zorlayacak. Bu kapsamda, uzun süredir kart şifresini güncellemeyen kullanıcılar, ATM üzerinden işlem yapmak istediklerinde karşılarına bir uyarı ekranı çıkacak ve mevcut şifrelerini yenilemeleri istenecek.

DİJİTAL ŞİFRELERDE YENİ DÖNEM

Halihazırda internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden yapılan işlemlerde, kullanıcıların en geç 6 ayda bir dijital şifrelerini yenilemeleri gerekiyor. Yeni şifreler, son üç paroladan farklı olmak zorunda. Bu uygulama, şimdi de ATM'lerden yapılan kartlı işlemler için geçerli olacak. Böylece, dijital güvenlik sadece mobil kanallarda değil, fiziksel işlemlerde de sıkılaştırılmış olacak.

BDDK'DAN RESMİ TEBLİĞ YOK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından henüz resmi bir düzenleme yayımlanmamış olsa da, sektör kaynakları, bu uygulamanın Türkiye genelinde birçok banka tarafından eş zamanlı olarak başlatılacağını ifade ediyor.

81 İLDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni uygulama, Türkiye'nin 81 ilindeki ATM'lerde geçerli olacak. Kullanıcılar, kartlarını takıp işlem yapmaya başladıklarında, belirli periyotlarla zorunlu şifre güncellemesi ekranı ile karşılaşacak.

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