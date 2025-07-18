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Hükümet son zam teklifini kamu işçilerine iletti! 2025 ilk 6 ayı için yüzde 24 zam

Hükümet son zam teklifini kamu işçilerine iletti! 2025 ilk 6 ayı için yüzde 24 zam

Kamu işçisinin zam pazarlığında artık son sürece girildi. Hükümet, üçüncü ve son zam teklifini 2025'in ilk 6 ayı için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkardı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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Yaklaşık 600 bin kamu işçisi 2025-2026 yılında geçerli olacak zam oranının belirlenmesine yönelik bugün önemli bir gelişme gerçekleşti. Hükümet, kamu işçilerine son zam teklifini iletti. Toplantı 15 dakika sürdü.

2025'in ilk 6 ay için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkarıldı. Diğer dönemler için gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif edildi.

Sendika pazartesi yanıt verecek
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü tekliği değerlendireceklerini belirten Ağar şunları söyledi:

-Pazartesi gününden itibaren yeniden görüşme yapılacak bugün itibariyle bir ilerleme kaydedildi. İlk altı ay için yüzde 24  ikinci 6 ayı gerçekleşen enflasyon olarak belirlendi. Gelecek görüşmede ise sosyal haklarla ilgili görüşemelerim olacak. Şu an HAK-İş ve diğer koordinasyonlarla bir araya gelip değerlendireceğiz. 

İKİNCİ TEKLİFTE RAKAMLAR YÜKSELMİŞTİ
Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti. kinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.

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