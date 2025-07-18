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CHP'den 'LGS' için suç duyurusu

CHP'den 'LGS' için suç duyurusu

CHP, LGS sorularının çalındığına ilişkin iddialar üzerine Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu parti adına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 15 Haziran'da düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı henüz bitmeden soru kitapçığının yayımlanması ve çok sayıda öğrencinin "tam puan alması" tartışma yarattı. Soruların çalındığına ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken CHP tartışma yaratan sınavla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu parti adına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş tarafından Ankara Adliyesi'nde gerçekleştirildi.

Adliye önünde basın açıklaması yapan CHP'li Özçağdaş, sınavın sayısal oturumu devam ederken sözel kitapçığının yayımlandığını anımsatarak, "Ortada net bir gerçeklik var LGS sınav kitapçığı sınav yapılmadan sızmıştır" ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de tepki gösterdi.

Öte yandan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

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