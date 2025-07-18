Lula da Silva: Trump'ın gümrük kararı 'kabul edilemez bir şantaj'

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ulusa sesleniş konuşmasında Trump'ın ülkeye yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirme kararını "kabul edilemez bir şantaj" olarak nitelendirdi.

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirme kararını "kabul edilemez bir şantaj" olarak nitelendirdi.

Lula da Silva, ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya ürünlerine uygulanacağını açıkladığı tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington ile tarifelere ilişkin 10'dan fazla toplantı düzenlediklerini ve 16 Mayıs'ta ABD tarafına resmi müzakere önerisi sunduklarını aktaran Lula da Silva, "Buna bir yanıt bekliyorduk ancak aldığımız karşılık, Brezilya kurumlarına yönelik tehditler ve iki ülke arasındaki ticarete dair yanlış bilgiler içeren, kabul edilemez bir şantaj oldu" ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Trump'ın, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya muamelesi nedeniyle Brezilya hükümetini eleştirmesine de tepki göstererek ülkesinin adalet sistemine müdahale girişimini "ulusal egemenliğe yönelik ciddi bir saldırı" olarak tanımladı.

Amerikan basın kuruluşu CNN'e de konuşan Lula da Silva, Trump'ın gümrük tarifelerini kullanarak ülkeleri "tehdit etmesinin" sınırları aştığını ve ABD Başkanı'nın Brezilya'nın iç meselelerini konu alan yorumlarının ticaret müzakerelerinin parçası olamayacağını belirtti.

Trump'ın ABD Başkanı olarak seçildiğini, "dünyanın imparatoru olmadığını" söyleyen Lula da Silva, "Brezilya kendisine dayatılan hiçbir şeyi kabul etmez. Biz müzakereyi kabul ederiz, dayatmayı değil" ifadesini kullandı.

Öte yandan Washington'la uzlaşmaya varmaya hala istekli olduğunu vurgulayan Brezilya Devlet Başkanı, müzakereyi "ciddi şekilde" değerlendirme sorumluluğunun Trump'a ait olduğunu ve ABD Başkanı'nın fikrini değiştirmesini umduğunu aktardı.