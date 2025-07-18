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Türk Telekom, '2025 Emerging EMEA' çalışmasında 'En Saygın Şirketler' arasında yer aldı

Türk Telekom, '2025 Emerging EMEA' çalışmasında 'En Saygın Şirketler' arasında yer aldı

Türk Telekom, Extel tarafından düzenlenen 2025 Emerging EMEA Yöneticileri çalışmasında "En Saygın Şirketler" arasında yer aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, finansal yönetimi ve yatırımcılarıyla sürdürdüğü başarılı ilişkilerle uluslararası alanda da öne çıkıyor.

Yatırım profesyonelleri tarafından, Emerging EMEA bölgesindeki 11 farklı sektördeki 300'den fazla şirket ve 600'ün üzerinde yönetici ve yatırımcı ilişkileri profesyonelinin değerlendirildiği çalışmada, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal "En İyi Yönetici"ler arasında yer aldı. Değerlendirmede, Türk Telekom da "En Saygın Şirketler" arasında bulundu.

Türk Telekom'un yatırımcı ilişkileri ekibinin de sektördeki "En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi" ünvanını koruduğu değerlendirmeye, 460'ın üzerinde küresel yatırım profesyoneli katkı verdi.

Extel 2025 Emerging EMEA Yöneticileri değerlendirme sonuçları, dünyanın önde gelen yatırım fonlarını temsil eden portföy yöneticileri ve analistleriyle aracı kurum analistlerinin, yatırımcı ilişkileri ekiplerine ve şirket profesyonellerine verdikleri oylarla belirlendi.

Extel, altı stratejik coğrafi pazarda faaliyet gösteren paydaşlardan elde edilen geri bildirimlerle halka açık şirketlerin satış tarafı araştırma ekipleri, satın alma yöneticileri ve yatırımcı ilişkileri (IR) birimleri için kesin sıralamalar ve kapsamlı emsal analizleri sunuyor.

"Dayanıklılığı uzun vadeli başarı için stratejik bir yetkinlik olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yalnızca teknoloji yatırımlarıyla değil, aynı zamanda güçlü finansal yönetim anlayışı, yatırımcılarıyla kurdukları şeffaf ilişkiler ve çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarıyla da uluslararası alanda öncü şirketler arasında yer aldıklarını belirtti.

Önal, küresel ölçekte ticaret, tedarik zincirleri ve sermaye piyasaları gibi alanlarda yaşanan gelişmelerin iş ortamını şekillendirmeye devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu değişken ortamda dayanıklılığı uzun vadeli başarı için stratejik bir yetkinlik olarak görüyoruz. Giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelen bir dünyada, tüm operasyonlarımızı öngörü ve çeviklikle yönetmeye devam ediyoruz. Ülkemizi geleceğe bağlama amacıyla hedeflerimize yürürken, uluslararası ölçekte de güven veren, istikrarlı bir aktör olma olmayı sürdüreceğiz. Değerlendirmeleriyle şirketimizi uluslararası alanda 'En Saygın Şirket'ler arasında gösteren değerli yatırımcılara ve analistlere teşekkür ediyor, bu başarıya katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum."

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