İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi! Olay olan eşi Emine Alangoya kimdir kaçırmıştı

Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atadı. mahkeme İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlarla banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleriyle varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.