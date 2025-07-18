Koç ailesinden İpek Kıraç'a kök söktüren Emine Alangoya kimdir? İnan Kıraç'ın eşi meğer...

İnan Kıraç ile olan evliliği sebebiyle Emine Alangoya'yı medya servet avcısı olarak tanıdı ama aslında o sıradan bir isim değil. Emine Alangoya iş dünyasında yer almış, aile boyu Koç Grubunda çalışmış bir kişi... İlk eşi de hukuk profesörüydü ve Koç Üniversitesinde hocalık yapıyordu. İnan Krıaç ile olan evliliği iptal edilen Emine Alangoya, 76 yaşında...

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İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile 2024’te gizlice evlendiği eşi Emine Alangoya'nın evliliklerini iptal etti. Bu yeni gelişmeyle birlikte "Emine Alnagoya kimdir" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Servet avcısı olarak medyaya yansıyan Emina Alangoya öyle sıradan biri değil. Uzun yıllar iş dünyasında yer almış ve başarılı bir kariyer edinmiş.

Emine Alangoya kimdir meğer...

Emine Alangoya 1949 yılında dünyaya geldi. Kariyerine 1970 yılında Koç Holding’de Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Alangoya, holdingin finans yapılanmasında 53 yıl boyunca görev aldı. Bu sürenin 43 yılını Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonlarında geçirdi.

Koç Holding’in halka arz süreci gibi kritik aşamalarda aktif rol oynayan Emine Alangoya, finans dünyasında deneyimi ve disipliniyle öne çıkan isimlerden biri oldu.

İlk eşi KOÇ Üniversitesi'nde profesördü

Emine Alangoya'nın ilk eşi de kariyerinde zirve yapmış biri. İlk eşi olan Prof. Dr. Yavuz Alangoya İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Profesörü olarak görev yapıyordu. Prof. Dr. Yavuz Alangoya aynı zamanda Koç Üniversitesi'nde de hukuk dersleri veriyordu. 2016 yılında ölen Prof. Dr. Yavuz Alangoya ile Emine Alangoya'nın 2 kızları oldu. Emine Alangoya’nın kızlarından biri İnan Kıraç Vakfı’nda, diğeri ise Kıraça Holding’de görev yaptı.

Emine Alangoya'nın eşi İnan Kıraç ile evliliği

2024 yılında Emine Alangoya, iş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç ile Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde evlendi. Emine Alangoya ve Kıraç evlilik öncesinde bir hastaneden akli melekeleri yerindedir raporu da almışlardı.

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç özel hastaneden alınan raporun geçersiz sayılmasını istemiş ve evliliğin iptali davası açmıştı.