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Dezenformasyonla mücadele eğitimi gerçekleştirildi

Dezenformasyonla mücadele eğitimi gerçekleştirildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzman Eğitici Dr. Ümmühan Yücel tarafından verilen eğitime; Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı- Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) uhdesinde görev yapan Sağlıklı Çözüm Birimi çalışanları katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, dijital ortamda hızla yayılan bilgi kirliliği ve bilgi düzensizliklerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Dezenformasyonla Mücadele Eğitim Programı”, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 16-17 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sağlıklı Çözüm Birimi; dijital platformlarda sağlıkla ilgili dezenformasyonu önlemeye yönelik izleme, değerlendirme ve önleme temelli çeşitli çalışmalar yürütmekte, vatandaşlardan gelen sağlıkla ilgili talep, öneri ve geri bildirimleri değerlendirerek çözümler üretmekte ve bu yolla toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

Eğitimde; dezenformasyonun temel kavramları ve türleri, dijital medya ortamındaki yayılım dinamikleri, bireysel mücadele yöntemleri ile yasal çerçeveler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Genel Müdürlük ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile işbirliği içerisinde, sağlıkla ilgili dezenformasyonla etkili mücadelede iletişim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan eğitim programlarının devamlılığını sağlayacağı belirtiliyor.

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