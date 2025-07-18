Sompo Sigorta'dan Nissan marka araçlara yönelik kasko avantajı

Sompo Sigorta ve Nissan, kullanıcı deneyimini odağına alan işbirliğine imza attı.

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Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Niskasko ile sürücüler, ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış poliçelere ulaşırken, aynı zamanda onarım süreçlerinde Nissan Yetkili Servis güvencesinden faydalanabiliyor.

İşbirliğiyle sunulan Nissan Markalı Kasko, yalnızca teminat kapsamıyla değil, araçların orijinalliğini koruyan parça kullanımı, eğitimli teknisyen desteği ve hizmet kalitesine dayalı müşteri deneyimiyle de öne çıkıyor. Hasar anlarında araçlar, Nissan'ın ileri teknoloji altyapısı ve uzman ekipleriyle güvenli ve hızlı şekilde marka standartlarında onarılıyor.

Niskasko'ya Türkiye genelindeki 5 binin üzerindeki Sompo Sigorta acentesi aracılığıyla ulaşılabiliyor. Kullanıcılar hem kendi bütçelerine hem de kullanım alışkanlıklarına uygun alternatifleri değerlendirerek, Nissan araçları için özel olarak hazırlanmış kapsamlı bir güvence paketine sahip olabiliyor.

Nissan'a özel hazırlanan ürün, ülke genelindeki Sompo Sigorta acentelerinde ve Nissan Yetkili Bayilerinde sunulmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, işbirliğiyle Nissan kullanıcılarına sadece poliçe değil, bütünsel bir güvenlik deneyimi sunduklarını belirtti.

Kasko alanındaki uzmanlıklarını, müşteri ihtiyaçlarına odaklanan hizmet anlayışıyla bir araya getirdiklerine değinen Bayhan, "Sompo olarak hedefimiz, kullanıcılarımıza hem güvenilir hem de uzun vadeli bir memnuniyet sunmak. Müşteri deneyimini merkezine alan bu gibi stratejik işbirliklerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.