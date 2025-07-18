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Tevfik Yamantürk Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı! Hasan Arat'a yumruk atmıştı

Tevfik Yamantürk Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı! Hasan Arat'a yumruk atmıştı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını duyurdu.

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Yamantürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BJK Divan Kurulu Başkanlığı görevini, 8 yıl boyunca gururla ifa ettikten sonra bugün itibarıyla bırakma kararı almış bulunuyorum. Daha önce de divan kurulu seçimine 1,5 yıl varken divan kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyuna açıklamıştım. Bu şanlı ve şerefli görevin yeni başkanı ve yönetimine, Beşiktaş'ın menfaatleri gereği ve tarafsızlığımı korumak adına en içten başarı dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Divan kurulu başkanlığını 8 yıl sürdürdüğünü dile getiren Yamantürk, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'a hizmet yolculuğum, tarihimizin en genç asbaşkanı olarak Süleyman Seba yönetiminde başladı. Ardından mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından ve ilk büyük spor kulübü olan Beşiktaş'ımızın divan kurulu başkanlığını 8 yıl boyunca gururla sürdürdüm. Bu vesileyle kulübümüzün geçmişine ve geleceğine inancımı bir kez daha yineliyor, ilk günden bu yana teveccüh gösteren divan üyelerimize, daima yanımda olan divan kurulu çalışma arkadaşlarıma tüm yöneticilerimize, sporcularımıza ve büyük Beşiktaş camiasına şükranlarımı sunuyorum"

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlık seçimi eylül veya ekim ayında yapılması planlanıyordu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz nisan ayında Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile siyah - beyazlıların eski başkanı Hasan Arat arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı.

İkili arasındaki itişme sonrası Arat yumruklanmıştı. İstifa edeceği öne sürülen Yamantürk görevine devam etmişti. 

Yamantürk, olay sonrası “Olmaması gereken hareketlerdi. Fakat beni 4 kez tehdit etti. Hem salona gelişte hem de kürsüde ağır laflar etti. Benim 2 katım biri. Kendimi korumak için hamle yaptım. Final böyle olmamalıydı. Ama yaşananlardan dolaylı üzgünüm." demişti.

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