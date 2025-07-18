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Milyonlarca öğrenci üzülecek! Ramazan Bayramı'nda tatil yok

Milyonlarca öğrenci üzülecek! Ramazan Bayramı'nda tatil yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

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Yeni dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olurken, Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle ilgili detaylar da netleşti. MEB takvimine göre öğrenciler bu yıl Ramazan Bayramı'nın ara tatile denk gelmesi nedeniyle ekstra tatil yapamayacak.

MEB'in yayımladığı resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ve öğretmenler, yaz tatilinin ardından yeni ders yılına bu tarihte "ilk zil" ile dönecek.

BİRİNCİ ARA TATİL VE YARI YIL TATİL TARİHLERİ

Öğrenciler, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında birinci ara tatil yapacak. Ardından, 17 Kasım'da derslere kaldıkları yerden devam edecekler. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

10 KASIM TATİLE DENK GELECEK

Ancak takvimde dikkat çeken detay, birinci dönem ara tatilinin 10 Kasım'da, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde başlayacak olması oldu.

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI VE İKİNCİ ARA TATİL

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ancak bu tatil dönemi, 2026 Ramazan Bayramı ile çakıştığı için öğrenciler bu yıl ayrıca bir bayram tatili yapamayacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA EKSTA TATİL YOK

Takvime göre Ramazan Bayramı 2026 yılında Mart ayına denk geliyor ve ara tatil süresince kutlanacak. Bu nedenle MEB, bayram için ekstra bir tatil planlamadı. Öğrenciler, bayramı ikinci ara tatil içerisinde geçirecek.

KURBAN BAYRAMI OKULLAR KAPANMADAN HEMEN ÖNCE

2026 yılında Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Arife günü 26 Mayıs Salı'ya denk geliyor. Bayram tatili, okulların kapanmasına kısa bir süre kala yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

YIL İÇİNDEKİ RESMİ TATİLLER

Yeni öğretim yılında kutlanacak resmi tatil günleri de şöyle sıralandı:

1 Ocak 2026 Perşembe – Yılbaşı
23 Nisan 2026 Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma – Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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