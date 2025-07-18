Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni denklemler kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Bölgemizde yeni denklemler kuruluyor. Post liberal dönem olarak adlandırılan bu gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni"nde açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

80'i dost ve kardeş ülkelerden olan toplam 241 subayın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Üstlenecekleri yeni vazifelerinde kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

Üniversitemiz dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Ordumuza bilgili, ahlaklı subay ve astsubaylar kazandıran üniversitemizin kadrosuna teşekkür ediyorum.

Siper savaşların yerini siber savaşlar almış durumda

Yapay zeka insansız teknolojiler yarı iletkenler ve nadir toprak elementleri gibi değişkenler, konvansiyonel stratejilerin dönüşümü de zorunlu hale getirdi. Geçmişteki siper savaşlarının yerini siber savaşlar almış durumda.

"Yeni denkler kuruluyor"

Bölgemizde yeni denklemler kuruluyor. Post liberal dönem olarak adlandırılan bu gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

"İlk düzenli ordumuzu bundan 2 bin 234 yıl önce M.Ö. 209'da kurduk"

Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarından hiç eksik olmadı. Sayıca bizden katbekat nice orduyla karşı karşıya geldik. Ancak tarihimizin hiçbir döneminde kadınlara, çocuklara yaşlılara masum ve sivillere dokunmadık. Farklı kıtalara nizam veren siyasi teşkilatlanma kabiliyetimizi askeri stratejilerimizde besledik. İlk düzenli ordumuzu bundan 2 bin 234 yıl önce M.Ö. 209'da kurduk. Modern ordularla uygulanan onlu sistemi dünya askeri literatürüne biz hediye ettik.

"Sina çölünü 13 günde geçti"

Alplerimizle erenlerimizle fetih ve gaza ruhunu gönül coğrafyasının dört bir yanına yayarken kalpleri de fethettik. Sultan Fatih'in liderliğinde 1453'te yalnız İstanbul'u fethetmedik. Savaş konseptini baştan aşağı değiştirdik. Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferi sırasında geçilemez denen Sina çölünü 13 günde geçti.

"İç cephemizi tahlim için tarihi adımlar atıyoruz"

Son teknoloji ürünlü kara hava deniz ve haberleşme araçlarımızla bugünün savaş konseptini de biz belirliyoruz. Son teknoloji ürünlü kara hava deniz ve haberleşme araçlarımızla bugünün savaş konseptini de biz belirliyoruz. İç cephemizi tahlim için tarihi adımlar atıyoruz. Birliğimizi dirliğimizi güçlendirmek için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizle ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.

"Kirli senaryoları yırtıp atacağız"

Dün vardık, bugün varız, inşallah kıyamete kadar da var olacağız. Bugün bir kez daha söylüyorum Karanlıktan beslenenler kandan ve kaostan beslenenler eninde sonunda kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak insanlık olacak. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla merkezinde istikrarın adaletin özgürlüğün ve işbirliğinin olduğu yeni bir sayfa açacağız. Bu coğrafyanın ebedi sakinleri olarak sırt sırta verecek kurulan tuzaklara düşmeyecek bölgemize yönelik kirli senaryoları yırtıp atacağız.