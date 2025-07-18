Asal Araştırma'nın son anketi olay! 2025'in ilk 7 ayında partilerin oyları değişti, birinci parti...
Asal Araştırma, Ocak-Temmuz döneminde yaptığı anketi paylaştı. 2025'in ilk 7 ayında yapılan bütün seçim anketlerini karşılaştıran tabloda dikkat çeken değişimler görüldü. Ak Parti, CHP, MHP, DEM Parti... İşte dikkat çeken sonuçlar...
Asal Araştırma, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde yaptığı seçim anketini paylaştı. Ankette katılımcılara ''Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirdiniz'' sorusu soruldu.
Verilere göre ocak ayında yüzde 31,9 ile birinci parti olan CHP temmuz ayına gelindiğinde yüzde 32,3 oranı ile AK Parti'nin arkasında yer aldı.
AK Parti ise ocak ayında 29,6 ile ikinci parti olurken temmuz ayında 33,8 ile birinci parti olarak seçildi.
Yapılan karşılaştırmada DEM Parti Ocak'ta yüzde 9,6 oy alırken temmuz ayında yüzde 10 olarak ölçüldü.