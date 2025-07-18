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Önce namaz kıldılar sonra... Bursa'da silahlı saldırı: 4 yaralı var

Önce namaz kıldılar sonra... Bursa'da silahlı saldırı: 4 yaralı var

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, cuma namazı sonrası cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Hıdırbali Mahallesi Tahıl Caddesi’nde bulunan Şemaki Camisi önünde meydana geldi.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Cuma namazı sonrası cemaate pilav dağıtımı yapıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişi, kalabalığa silahla ateş açtı. Saldırıda Ali Osman T., Burhan M., Sadık Ç. ve Hamdi Ü. yaralandı.

Önce namaz kıldılar sonra... Bursa'da silahlı saldırı: 4 yaralı var - Resim: 0

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaralılardan Sadık Ç. ve Hamdi Ü. Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer iki yaralı Bursa’daki hastanelere sevk edildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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