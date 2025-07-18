3 bakan gidiyor Berat Albayrak dönüyor! Son dönemin en bomba kabine kulisi

Duayen gazeteci Fikret Bila verdiği kabine kulisi ile gündem oldu. İddiaya göre Ticaret, Spor ve Çalışma Bakanları'nın koltukları sallantıda. Bu 3 bakan gidecek deniliyor. Asıl bomba ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kabineye döneceği iddiası...

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Gazeteci Fikret Bila, Halk TV’de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı. Son dönemde kabine değişikliği beklentisinin yoğunlaştığını belirten Fikret Bila, özellikle son kabine toplantısından sonra bu beklentinin zirveye çıktığını söyledi.

3 bakanın gideceği söyleniyor

Fikret Bila’nın aktardığı kulis bilgilerine göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın görevden alınabileceği konuşuluyor.

Bu üç ismin, son dönemde hükümet politikalarına kamuoyunda yeterli desteği sağlayamadığı, performanslarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da değerlendirildiği ifade ediliyor.

Berat Albayrak dönüyor

Görevden alınması beklenen bakanların yerine gelecek isimler arasında dikkat çeken nokta bunların eski bakanlar olması. İddiaya göre eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adı kulislerde yeniden dolaşıyor.