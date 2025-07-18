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İsrail, Gazze'nin yüzde 88'ini yıktı

İsrail, Gazze'nin yüzde 88'ini yıktı

7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırıları Gazze Şeridi'ni harabeye çevirdi. Gazze'nin yüzde 88’i yıkıldı, on binlerce insan öldü, yüz binlercesi yerinden edildi. 650 bin çocuk ise açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya.

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İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail saldırıları sonucunda 68 bin 167 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 9 bin 500'ü hâlâ kayıp durumda.

Saldırılar nedeniyle Gazze'nin yüzde 88'i tamamen yıkıldı, kentteki altyapı, hastaneler, okullar, camiler ve barınma merkezleri büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Gazze halkı 62 milyar doları aşan maddi kayıpla karşı karşıya.

953’Ü BEBEK, 19 BİN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun saldırılarında 953’ü bebek olmak üzere 19 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca 44 bin 537 çocuk en az bir ebeveynini kaybetti. Gazze’de 650 bin çocuk, yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşam mücadelesi veriyor.

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