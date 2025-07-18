Trabzonspor'dan Onuachu açıklaması! Oyuna devam edememişti

Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildi.Abone ol
Kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Paul Onuachu'nun Araz Nahçıvan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktığını belirtti.
Futbolcunun muayene ve MR görüntülemesi hakkında bilgi veren Beşir, "Sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'a sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Nahçıvan ile karşı karşıya gelmişti. Mücadelenin ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Paul Onuachu, oyuna devam edemişti.