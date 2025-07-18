Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Suriye ve Ukrayna gündemi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ile Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye’deki çatışmaların bölgesel tehdit oluşturduğuna dikkat çekerken, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya müzakerelerine İstanbul’da ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından şu açıklamalara yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını ve ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu, Türkiye’nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul’da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini belirtti."