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Akdeniz açıklarında korkutan deprem

Akdeniz açıklarında korkutan deprem

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 21.14’te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi.

ANTALYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu belirtildi.

Saat 21.14'te meydana gelen depremin yerin 18.05 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Antalya açıklarındaki sarsıntının Helen-Kıbrıs bindirme zonunda olduğunu belirtti.

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