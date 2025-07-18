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CHP kurultayı davasında AYM’ye başvuru

CHP kurultayı davasında AYM’ye başvuru

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda "usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi.

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