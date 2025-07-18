Şamil Tayyar’dan LGS tartışmalarına sert tepki: Çocukları siyasi kavgaya alet etmeyin

Gazeteci Şamil Tayyar, LGS birincileri üzerinden yapılan siyasi tartışmalara sert tepki göstererek, çocukların siyasi kavgaya alet edilmesini “ahlaksızlık” olarak nitelendirdi.

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Gazeteci ve eski milletvekili Şamil Tayyar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) üzerinden sürdürülen tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Bazı öğrencilerin başarılarıyla ilgili dile getirilen iddiaları sert dille eleştiren Tayyar, çocukların siyasi hesaplaşmalara alet edilmesini “ahlaksızlık” olarak nitelendirdi.

Tayyar paylaşımında, “Aaa müftünün oğlu LGS birincisi olmuş”, “Fatma Betül Sayan’ın oğlu geçen yıl birinci olmuş”, “İmam Hatip’ten birinci çıkmış” gibi ifadelerle yapılan yorumları hatırlatarak, hiçbir somut veri olmadan şaibe imaları yapılmasını eleştirdi. “Ailelerin siyasi ve toplumsal pozisyonlarına bakarak çocuklara yönelik kuşku yaratmak, ahlaksızlıktan da ötedir” ifadelerini kullanan Tayyar, siyasetin ilkelerle yapılması gerektiğini vurguladı.