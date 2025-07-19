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Mahkemeden DEM Parti’nin 'Demirtaş ve Yüksekdağ' talebine ret

Mahkemeden DEM Parti’nin 'Demirtaş ve Yüksekdağ' talebine ret

DEM Parti'nin, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliyesi için yaptığı başvuru, AİHM kararının kesinleşmediği gerekçesiyle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

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DEM Parti'nin, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için yaptığı başvuru Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararın gerekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararının kesinleşmediği belirtildi.

AİHM 8 Temmuz'da üçüncü kez ihlal kararı vermişti.

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