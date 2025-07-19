Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası! Gece yarısı paylaşım geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmesi yaptı. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın "Hakan Çalhanoğlu" paylaşımıyla dikkat çekti.
Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Inter forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Ezeli rakip Galatasaray'ın da listesinde yer alan Hakan'ın Türkiye'ye dönmek istediği öne sürüldü.
Görüşme yapıldı
TRT Spor'unhaberine göre Ali Koç, Çalhanoğlu ile doğrudan bir görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre görüşmede, oyuncunun net maaş beklentisi ve kulübü Inter'in bonservis talepleri masaya yatırıldı. Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.
"Türkiye'ye dönmek istiyorum"
Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı görüşmede sarı-lacivertlilerin başkan milli futbolcuya "Bize gelir misin?" diye sorduğu öne sürüldü. Çalhanoğlu'nun, Ali Koç'a "Türkiye'ye dönmek istiyorum, kulüple anlaşırsanız sorun yok" cevabını verdiği vurgulandı.
Serhat Akın'dan paylaşım
Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte sarı lacivertli cephede heyecan daha da arttı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun " paylaşımıyla dikkat çekerken, kulübün kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak ise "10 numara sahibini bekliyor" ifadeleriyle dolaylı bir mesaj verdi.