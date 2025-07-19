Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası! Gece yarısı paylaşım geldi

Görüşme yapıldı

TRT Spor'unhaberine göre Ali Koç, Çalhanoğlu ile doğrudan bir görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre görüşmede, oyuncunun net maaş beklentisi ve kulübü Inter'in bonservis talepleri masaya yatırıldı. Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.