Ankara’da sağanak ve fırtına hayatı felç etti

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı; araçlar sürüklendi, altgeçitler su altında kaldı, bazı binaların duvarları çöktü. Keçiören ve Çankaya’da ağaçlar devrildi, Mamak’ta bir binanın çatısı uçtu, vatandaşlar belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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Ankara'da etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle zemin kattaki birçok ev ve iş yerini su bastı. Ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı. Bazı binaların istinat duvarları çöktü.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçlar sürüklendi, çok sayıda araç su içinde kalarak zarar gördü.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı, trafik aksadı. Kentteki çok sayıda altgeçidi de su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın dinmesini bekledi.

Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi, Mamak Cengizhan Mahallesi’nde bir binanın çatısı uçtu.

Keçiören ilçesinde suyla dolan bölgelerde mahsur kalan bazı kişiler iş makineleriyle tahliye edildi.

Gün Sazak Caddesi'nde şiddetli yağışın etkisiyle sürüklenen taş ve toprak ana yola yığıldı, bazı araçlar zarar gördü. Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir belediye otobüsü suda mahsur kaldı.

Sıhhiye'de ana yollarda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için misafirhane hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, barınma desteği başvurularının 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınacağı kaydedildi.

Oto yıkama dükkanında mahsur kaldı

Öte yandan, Keçiören'de yardım etmek için arkadaşının oto yıkama dükkanına gelen Hasan Yiğitel, yağışın artmasıyla iş yerinde mahsur kaldı.

Yaşadıklarını AA'ya anlatan Yiğitel, suyun çok hızlı yükseldiğini, arkadaşının arabasının üstüne çıkarak yardım beklemeye başladığını belirtti.

Bağırarak çevreden yardım istediğini söyleyen Yiğitel, şunları kaydetti:

"Arkadaşım olmasa boğulmuştum. Yardım bekledim ve bağırdım. Arkadaşlarımı aradım. En son burada kurye arkadaşlar vardı. Onlar beni yönlendirdiler. Suyun içine girmem gerektiğini söylediler. Ben biraz tedirgin oldum ve korktum. Su seviyesi benim boyuma kadar geldi. Oradan çıkışa kendi çabamla geldim. Ayağım yere basıyordu. Yer kaygandı, tutunacak bir yer yoktu. Orada bir tane lastik vardı. Lastiği kendime kalkan olarak kullandım. Zaten yüzme bilmiyorum. Lastiği kullanarak, çıktım ve arkadaşlar beni karşıladı."

Keçiören'de evini su basan Bülent Yılmaz da binanın giriş katında yaklaşık 15 yıldır oturduğunu, her yıl benzer olayları yaşadıklarını ifade etti.

Yağmur sularının bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdiğini anlatan Yılmaz, ardından çöp konteynerini önüne katıp dairenin camını kırdığını, sonra da evi ve apartmanın zemin katını su bastığını anlattı.

Yılmaz, ekiplerin geç geldiğini belirterek, mağdur olduklarını dile getirdi.