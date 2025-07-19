"Osimhen'i alma" dedi mi? Dursun Özbek ile Faruk Süren görüştü ayrıntılar belli oldu

Gazeteci, spor yazarı ve televizyon yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ile Başkan Dursun Özbek arasındaki görüşmenin ayrıntılarına köşesinde yer verdi.

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Galatasaray uzun süredir Victor Osimhen'in transferini gerçekleştirmek için çabalıyor. Hagi, Popescu, Taffarel gibi futbolcuları Galatasaray'a getiren, kulübün efsane başkanı Faruk Süren'in bu transferi istemediği öne sürüldü.

Süren, "Osimhen'i alma, Galatasaray'ın bütçesini zora sokma" diye bir söylemde bulunmadığını Levent Tüzemen'e açıkladı.

Süren, Dursun Özbek ile yaptığı görüşmenin detaylarını da Tüzemen ile paylaştı. Süren, o görüşmeye dair şunları söyledi:

"Sayın Başkan Dursun Özbek ile görüştüm, kendisine Osimhen'i mutlaka almalısın dedim. Ardından da hemen kaleci sorununu çözmelisin dedim. Çünkü büyük başarılara büyük ve güçlü oyuncularla gidileceğini anlattım. G.Saray vizyonunun ve ekonomisinin Osimhen'in bütçesini ödeyecek güçte olduğunu dile getirdim.

Çünkü Galatasaray'da benim başkanlık yaptığım süreçte UEFA ve Süper Kupa zaferleri ile lig ve kupa başarılarının altında yatan neden, küçük olsun bizim olsun felsefesinden uzaklaşıp güçlü kadro kurmamdı."

Levent Tüzemen'in yazısının tamamı için tıklayınız...