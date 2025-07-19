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İstanbulluyu korkutan açıklama! Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi...

İstanbulluyu korkutan açıklama! Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 58,28 olarak ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ilkbahar yağmurlarının etkisiyle nisan ayında yüzde 81,23'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 60'ların altına düştü.

DOLULUK ORANI %60'IN ALTINA DÜŞTÜ

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 58,28 oldu.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 61,16, Darlık'ta yüzde 67,47, Elmalı'da yüzde 74,29, Terkos'ta yüzde 61,72, Alibey'de 41,78, Büyükçekmece'de yüzde 55,2, Sazlıdere'de yüzde 46,11, Istrancalar'da yüzde 29,97, Kazandere'de yüzde 53,88, Pabuçdere'de yüzde 53,61 olarak ölçüldü.

İstanbulluyu korkutan açıklama! Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi... - Resim: 0

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı, bugün itibarıyla 505,79 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 585 bin metreküp olarak ölçüldü.

DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Temmuz'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 81,43, 2016'da yüzde 66,01, 2017'de yüzde 74,06, 2018'de yüzde 74,79, 2019'da yüzde 72,62, 2020'de yüzde 60,44, 2021'de yüzde 70,19, 2022'de yüzde 70,01, 2023'te yüzde 40,33, 2024'te yüzde 62,75 ve 2025'te yüzde 58,28 olarak kaydedildi.

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