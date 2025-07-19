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Emine Erdoğan'dan Çevre Şenliği paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Çevre Şenliği paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye'de katıldığı Çevre Şenliği'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevreye duyarlı her adımın bir iyilik halkası oluşturduğuna inanıyor, bu bakışın toplumumuzun her kesiminde kök salmasını diliyorum. Sıfır Atık anlayışının rehberliğinde, daha temiz, daha yeşil bir gelecek temennisiyle…" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, şenlikten görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

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