"Çello Mustafa" hayatını kaybetti! Bir sözü ile fenomen olmuştu

Sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla bilinen Mustafa Anıl Yıldırım, trafik kazası nedeniyle yaşama veda etti. Yıldırım, "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın" dediği videonun sosyal medyada viral olmasıyla ünlenmişti.

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Sosyal medyada 'Çello Mustafa' olarak tanınan zamanla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 20 yaşındaki fenomen Mustafa Anıl Yıldırım geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile kaza yapan fenomen kazada başından ağır bir darbe almıştı.

Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yıldırım, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi devam eden genç fenomen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yıldırım, sosyal medyada "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var"sözleriyle tanınıyordu.