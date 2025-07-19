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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı - Resim: 0

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