65 yıl önce kaçırılmıştı, Türkiye'ye geri getirildi! Marcus Aurelius heykeli ait olduğu topraklarda
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz heykelinin 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.
Bakan Ersoy, heykelin iadesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun soluklu bir mücadeleydi. Biz haklıydık, kararlıydık, sabırlıydık ve kazandık... Tırnaklarımızla kazıyarak gereken delilleri topladık ve 'Filozof İmparator' Marcus Aurelius'u, ait olduğu topraklara geri getirdik." ifadelerini kullandı.
Boubon Antik Kenti'nden 1960'larda kaçırılan ve ABD'de sergilenen Marcus Aurelius Heykeli'nin, 65 yıl sonra bilimsel analizler, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleriyle Türkiye'ye iade edildiğini belirten Ersoy, diplomasi, hukuk ve bilimin ortaklığında, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen süreci sadece bir iade değil, tarihi bir başarı olarak değerlendirdi.
Marcus Aurelius'un heykelinin Türkiye'ye dönüşünün, yıllardır süren hak arayışlarının somut bir sonucu olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"İster yurt içinde ister yurt dışında olsun, kaçırılan tüm kültürel mirasımıza sonuna kadar sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz.