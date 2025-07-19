Odunlukta kıyafetleri bulunmuştu! Kayıp Rojda bulundu...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 16 Temmuz'da kaybolan 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş, Van'da bir akrabasının evinde bulundu. Köyde eşyaları odunlukta bulunan Rojda için 90 kişilik ekip günlerce arama yaptı. Genç kızın sağ salim bulunması ailesine büyük mutluluk yaşattı.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Çığlı köyünde yaşayan ve 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş (14), Van'da bir akrabasının evinde bulundu. Bir ihbar sonucu Rojda Asmin'e ulaşırken, ailesi haberi sevinçle karşıladı. Rojda Asmin Ediş, ekipler tarafından teslim alındı.

EŞYALARI ODUNLUKTA BULUNDU

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerne köye jandarma, Afad, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.

ÇALIŞMALARI 90 KİŞİLİK EKİP YÜRÜTTÜ

Dün hava kararıncaya kadar sürdürülen arama çalışmaları, bu sabah tekrar başladı. Jandarma, AFAD ve UMKE'den oluşan, hassas burunlu köpeklerin de destek verdiği, 90 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda Rojda Asmin'e ait bir iz bulunamadı.

GÜZEL HABER GELDİ

Günlerdir haber alınamayan Rojda Asmin, gelen bir ihbar üzerine Van'da bir akrabasının evinde bulundu. Ailesine müjdeli haber güvenlik güçleri tarafından iletilirken, genç kız ekiplerce teslim alındı. Aile, kızlarının sağ salim bulunmasının sevincini yaşadı.