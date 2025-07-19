İmamoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu beni betona gömmek istiyor' çıkışı için Kılıçdaroğlu ne dedi?

İmamoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu beni betona gömmek istiyor' çıkışı için Kılıçdaroğlu, kendisine yakın bir siyasetçiye konuştu, Kılıçdaroğlu'nda kırgınlık yaratmadığını söyleyen siyasetçi, “Hele politikacıysanız hiç kırgınlık hissetmezsiniz. Ne kırgınlığı olacak ki, zaten adam içeride. Onun psikolojisini bilmek zorundasınız." dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son Silivri Cezaevi ziyaretinde 23 Mart'tan beri tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmemesi sonrası "Aklanmadan ziyaret etmem" dediği iddiası yalanlandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki köşesinde Kılıçdaroğlu'nun "Aklanmadan İmamoğlu’nu ziyaret etmem" dediği iddiasını gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir siyasetçi, "Neymiş, aklandıktan sonra gidecekmiş. İmamoğlu, aklandıktan sonra zaten hapiste olmaz ki! Tam bir salaklık örneği. Böyle bir şey yok. Genel başkanımız, Zeydan Karalar’ı ziyaret etti, bir de Osman Kavala’yı. Kavala’ya uzun süredir gitmemişti. Diğer arkadaşlara gitmişti. En çok gittiği de Ekrem Bey. Üç sefer gitti" dedi.

Saymaz, söz konusu siyasetçiye İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu beni betona gömmek istiyor" çıkışını da sordu. Kılıçdaroğlu'nda kırgınlık yaratmadığını söyleyen siyasetçi, “Hele politikacıysanız hiç kırgınlık hissetmezsiniz. Ne kırgınlığı olacak ki, zaten adam içeride. Onun psikolojisini bilmek zorundasınız. Kırgınlık yapabilir, üzülebilir, başka beklentileri de olabilir. Eşit koşullarda olsanız oturur, tartışırsınız. Eşit koşullarda değilsiniz. Bir sürü derdi var. Onlar üzerine yeni dert katmaya hakkınız yok. Genel başkanımız şöyle düşünüyor: Belediye başkanlarının kaçacak hali yok. Belediye başkanlarını yargılıyorsanız alıp içeriye atmanın, uzun süre içeride tutmanın mantığı yok" diye konuştu.