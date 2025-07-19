Mustafa Destici'den CHP'ye İmam hatip lisesi hazımsızlığı tepkisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencilerle ilgili iddialar hakkında, "Özellikle CHP'nin başını çektiği belli kesimlerin imam hatip liseleri üzerinden bu tartışmayı sürdürmeleri, hala imam hatiplerin varlığını hazmedemediklerinin sonucudur." dedi.

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Destici, Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Teşkilat Toplantısı'ndaki konuşmasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Her aday ve öğrencinin istediği sonuca kavuşamayacağını ancak ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğini belirten Destici, "Türkiye'nin en iyi, en büyük diye bilinen üniversitelerini bitirip daha sonra hayatlarında, Anadolu tabiriyle dikiş tutturamayanlar olduğu gibi, Türkiye'nin çok ücra köşelerindeki bir üniversiteyi bitirip daha sonra hayatlarını çok düzgün şekilde devam ettiren insanların sayısı çok fazladır. Onun için gençlerimiz asla ümitsizliğe kapılmamalıdır." diye konuştu.

LGS kapsamındaki sınavda tam puan alanlarla ilgili birtakım iddialar ortaya atıldığını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Özellikle CHP'nin başını çektiği belli kesimlerin imam hatip liseleri üzerinden bu tartışmayı sürdürmeleri, hala imam hatiplerin varlığını hazmedemediklerinin sonucudur. Bunu bir kere unutmayalım. 28 Şubat sürecinde, 'İmam hatipleri kapatacağız.' diye bütün meslek liselerini kapattırdılar. Üniversiteye giriş haklarını ellerinden aldılar. Bugün Türkiye'nin en önemli meselelerinin başında ara eleman sıkıntısı geliyor. Mesleki okullardan öğrenci mezun olmuyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde mesleki okullara öğrenciler hemen ortaokuldan sonra yönlendiriliyor, liseden sonra değil. Hatta ilkokuldan sonra yönlendiriliyor. Maalesef imam hatip düşmanlığı, hala CHP zihniyetinde tüm hızıyla devam etmektedir. Allah muhafaza bir iktidarı ele geçirseler, tekrar imam hatipleri kapatırlar ve tekrar başörtüsü zulmünü bu ülkede hiç şüpheniz olmasın, tekrar başlatırlar."

İddialar ve şüphelerin ortadan kaldırılması için cevap verilmesi gerektiğini anlatan Destici, gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılarak öğrencilerin hakkına girilmişse idari ve hukuki işlemlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de bugüne kadar sınavların adil yapıldığı, haksızlık yapılmadığı inancının hakim olduğuna dikkati çeken Destici, "Bu konu geçtiğimiz yıllarda FETÖ tarafından istismar edilmiştir. Bunun tekrar istismarına asla müsaade edilmemelidir." ifadesini kullandı.